Ibai Llanos carga contra TheGrefg por burlarse de que le diera ánimos a su equipo: "Es desagradable"

Ibai le dio ánimos a su equipo de League of Legends, KOI, en Twitter tras una derrota

TheGrefg se burló de ello y al vasco no le ha sentado nada bien, como ha explicado en un directo en Twitch

La tensión es cada vez mayor antes del partido entre KOI, el equipo de Ibai, y Team Heretics, el de Grefg

El pasado 31 de enero, después de que el equipo de eSports que fundó con Piqué, KOI, sumase otra derrota a su lista, Ibai Llanos quiso poner un tuit para pedirle a sus seguidores que no los criticasen por perder un partido. "Lo más importante es que estéis en las malas. Porque en las buenas todo el mundo se sube al barco pero en las malas se ve quién se queda de verdad. No seáis duros con los chavales aunque os decepcionen, están dando y seguirán dando el 100% para ganar esta liga. Y lo van a hacer", escribió el vasco.

Un mensaje que otros streamers copiaron y pegaron como forma de hacer burla a las palabras de Ibai y enfatizar la derrota de KOI, entre los que se encontraban TheGrefg, que puso el mismo mensaje que el vasco veinte minutos después del tuit original. Al amigo de Piqué no le sentó nada bien este gesto de su colega y decidió responderle dejándole caer que él no se preocupa por seguir la evolución de su equipo, Team Heretics: "Tú estar no estás ni en las buenas ni en las malas. No te has visto un partido de Heretics en la puta vida".

El murciano no se quedó callado y le recordó a Ibai que sus equipos se iban a enfrentar dentro de poco, la noche el 3 de febrero en concreto: "Para de llorar y prepara a tus chavales para esto. Las verdades se dicen en la grieta". El vasco no quiso seguir con el intercambio de pullitas en Twitter, pero unas horas antes del partido entre los equipos rivales, ha querido pronunciarse sobre lo que pasó y ha explicado por qué le molestó tanto la actitud de su colega.

Ibai, molesto con TheGrefg

"Solamente por no aguantar al clan de Heretics merece la pena ganar, solo por eso. Me da igual lo que pase en la clasificación, pero pagaría un montón de dinero por no aguantar a Giorgo, TheGrefg y Werlyb. Es el típico primo que viene a chincharte a tu casa a la cena de Nochevieja", comenzaba diciendo Ibai, para ya entrar en materia y abordar el asunto de la burla de TheGrefg, confirmando que no le había sentado nada bien y explicando que consideraba que había estado fuera de lugar.

"Si un streamer relevante, con mucha repercusión en redes, si me apetece defenderé a mi equipo", apuntaba Ibai, que añadía: "El otro día le tuve que responder a TheGrefg por el copy paste que hizo porque me pareció realmente desagradable. Simplemente le respondí con que no había visto un partido de Heretics en su puta vida, tampoco me parece una respuesta espectacular. Simplemente he dicho una cosa que es absolutamente real".

En su directo, Ibai también quiso reaccionar a la reflexión que había hecho TheGrefg tras el rifirrafe en Twitter, en la que el murciano comentaba que si Heretics le ganaba a KOI él iba "a poner cuatro tuits" y que imaginaba que el vasco haría lo mismo: "Yo creo que a Ibai le da un infarto en directo, revienta su mesa y me bloquea en Twitter". Ibai no ha entendido por qué su colega piensa que va a tener una reacción así, porque piensa que solo ha puesto un tuit "diciendo una realidad" y que no ha dado a entender que él vaya a romper una mesa si su equipo perdiera.