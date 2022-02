Ibai Llanos visitó a Auronplay en Andorra e hicieron un directo juntos: el motivo de su encuentro según los fans

El vasco hizo un directo en Twitch con Auronplay desde la casa del catalán

Sus seguidores piensan que Auronplay va a fichar por el equipo de eSports de Ibai y Piqué

Ibai ha desmentido que se vaya a mudar a Andorra y ha explicado que fue de visita por motivos laborales

Cualquier pequeño movimiento de Ibai Llanos o de Auronplay causa un gran revuelo en las redes sociales, porque ambos son dos de los streamers más famosos de nuestro país, tienen miles de suscriptores en Twitch y millones de seguidores en sus redes sociales. Por eso, no es de extrañar que en Twitter se esté comentando mucho el 'crossover' que han protagonizado en el canal de Twitch de Auron, donde retransmitieron juntos en directo el pasado martes 8 de febrero.

En el directo se podía ver que Ibai estaba en el set de Auron y ambos demostraron lo bien que se llevan con numerosas bromas y comentarios cómplices. Ese encuentro hizo que muchos fans se preguntasen a qué se debía su inesperada reunión y la mayor parte de ellos apuestan por un posible fichaje del catalán por KOI, el equipo de eSports de Ibai y Gerard Piqué, porque antes de poner rumbo a Andorra, el vasco comentó que iba a allí para "hablar con una persona" de algo "bastante importante".

"Voy a Andorra por un tema muy importante y me vais a ver streamer en un set up diferente", comentaba Ibai un día antes de poner rumbo al país vecino, a la vez que dejaba claro que no tenía intención de abandonar España. "No me mudo a Andorra, ni muchísimo menos. De hecho, me acabo de comprar una casa en Barcelona", aseguraba el vasco, que confirmaba que ha adquirido una vivienda en la ciudad condal, aunque por el momento, sigue viviendo en la mansión a la que se mudó a comienzos de 2021.

¿Auronplay fichará por KOI?

Los seguidores del vasco ya sospecharon entonces que el motivo de su viaje a Andorra podía ser una visita a Auronplay y que la reunión importante que tenía era ultimar el fichaje del catalán por KOI, algo de lo que se venía rumoreando en las últimas semanas. De hecho, Auron ya habló sobre esa posibilidad en un directo a finales de 2021: "¿Ibai me quiere como inversionista en KOI? Sí, porque yo de influencer de KOI, grabando vídeos no me veo, ya estoy un poco viejo para eso. Ibai, yo meto pasta en KOI".

"No hay problema para meter pasta en eso. Te iba a pedir algo a cambio, pero es que no sé ni que pedirte. Ibai, hablemos. O como dice Piqué: 'Parlem'", comentaba Auron dirigiéndose a Ibai. Una oferta que entusiasmó mucho a los fans de ambos, que le pidieron al vasco que hiciera posible este fichaje y que incorporase a su equipo de eSports al catalán. Ibai recogió el guante y escribió un tuit en el que planteaba esa posibilidad: "¿KOI Auronplay? ¿Votos a favor?".

Ibai desmiente esa hipótesis

Tras los rumores al verlos juntos en directo, Ibai ha querido dar explicaciones y ha desmentido la hipótesis de los fans del fichaje de Auron por KOI: "Ya he visto que hay mucha gente haciendo especulaciones, pero obviamente amigos no os puedo contar nada. Fuimos porque teníamos que hablar y grabar unas cosas. No tiene nada que ver de verdad con que me haya mudado a Andorra o porque hayamos fichado a Auron".

El streamer también ha querido reiterar que no se ha mudado a Andorra, una decisión que ya había comunicado en el pasado, cuando varios youtubers cambiaron su residencia al Principado para pagar menos impuestos. "Se puede ir a Andorra a otra cosa que no sea comprarte una puta casa y mudarte. Te puedes ir allí a ver a un amigo, a grabar un vídeo, a pasar un finde, a una reunión", ha comentado Ibai, que ha comentado de nuevo que su intención es quedarse en Barcelona: "Os aseguraría casi al 99% que me voy a quedar toda mi vida en Barcelona, porque por eso me acabo de comprar una casa".