Ibai Llanos se posiciona en contra de los NFT y rechaza una oferta millonaria: "Piqué estaba en la parte del sí"

El streamer ha explicado que no le gustan los NFT porque no entiende bien qué son

Ha revelado en una entrevista con Jordi Wild que rechazó una oferta para promocionar NFT en su equipo de eSports, KOI

La oferta ascendía al millón de euros y su socio, Gerard Piqué, quería aceptarla

Ibai Llanos ha dejado claro en muchas ocasiones que no tiene ningún problema en mojarse acerca de los temas más variados y lo ha vuelto a demostrar en su entrevista en 'The Wild Project', el programa de entrevistas de Jordi Wild en su canal de YouTube. Entre otros asuntos, el vasco ha explicado que no quiere opinar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania porque no es un experto en el tema y se ha posicionado en contra de los NFT.

El tema de los NFT salía a relucir cuando Wild comentaba que uno de los streamers más famosos del mundo, el canadiense xQc, había rechazado una oferta de un millón de dólares por siete minutos de trabajo: le habían ofrecido mencionar en uno de sus directos de Twitch este nuevo negocio virtual y escribir tres tuits en su cuenta personal, pero el influencer se negó.

Una postura que ha sorprendido mucho a Ibai, pues ha explicado que tenía entendido que en Estados Unidos y Canadá el negocio de las criptomonedas y de los NFT era muy popular. En ese momento, el vasco ha explicado que él hizo lo mismo que xQc: rechazó una oferta millonaria porque no estaba convencido de patrocinar NFT, que son una especie de certificados que pueden ser usado como pruebas de autenticidad y como prueba de que alguien es el dueño de algo que solo existe digitalmente.

"No me acaban de gustar"

Mientras que otros streamers como Willyrex son fervientes defensores de las NFT, como han comentado Jordi e Ibai, el vasco no ve tan claro apoyar a ese negocio porque no acaba de comprenderlo: "Soy bastante ignorante en el tema. No me acaban de gustar los NFT porque es un tema que no acabo de comprender, no acabo de saber cómo funcionan y no acabo de verle la utilidad más allá de gente intentando generar más dinero y punto. No me acabo de creer la parte del arte, de los diseñadores".

"Si algún día alguien me lo consigue explicar y lo entiendo, puede que cambie de opinión, pero a día de hoy...", comentaba Ibai, que era entonces cuando añadía que él había rechazado una oferta como la de xQc para KOI, el equipo de eSports que fundó a finales del año pasado junto a Gerard Piqué: "Gerard estaba más en la parte del sí, pero al final cuando tienes una empresa 50/50 y uno es sí y el otro es no, siempre se tiende a respetar el no".