Cien personas respaldan a la alumna que no puede ir a clase en Guadalajara por usar hijab

Una alumna de 12 años del IES Liceo Caracense de Guadalajara se verá obligada a elegir entre seguir acudiendo a clase o usar el hijab, después de que el Consejo Escolar del centro haya ratificado, unánimemente, la norma que establece que el alumnado no puede asistir a clase con la cabeza cubierta con ninguna prenda.

Esta norma forma parte del reglamento de convivencia y funcionamiento del centro educativo, y no se hará ninguna excepción. Por lo tanto, la joven no podrá usar hijab para asistir a clase. La alumna, proveniente de una familia de religión musulmana y de nacionalidad española, no ha logrado el permiso del centro.