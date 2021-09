No es ningún secreto que ni Jaime Lorente ni Miguel Herrán jamás habían soñado con hacerse famosos, ya que ambos han contado en varias entrevistas que su deseo era poder hacer carrera en el mundo de la interpretación, pero que no tenían la pretensión de convertirse en las estrellas que son ahora, que todo el mundo les reconoce por la calle y no solo en España , sino también en Brasil, Alemania o Argentina, países en los que ha triunfado la serie.

Miguel y Jaime también coinciden en su deseo de seguir trabajando como actores en España. En declaraciones a ICON El País, Lorente ha dejado claro que ve muchas cosas positivas en nuestro país y que no tiene pensado marcharse: "Yo no me quiero ir, ¿por qué me voy a querer ir? Hacemos cosas que son la hostia, vivimos en un país que es la hostia y ahora mismo tenemos una especie de responsabilidad. Mi país me ha dado mucho". Su compañero coincide: "Como actor español quiero apostar por la industria de mi país. O sea, ¿me das el éxito y cojo y me piro con él? [...] Si puedo elegir, me quedo aquí".