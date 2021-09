Jaime Lorente saltó a la fama hace cuatro años gracias a dar vida a Denver en la exitosa serie 'La casa de papel'. Poco después, llegó el papel de Nano en 'Élite' y su fama mundial se consolidó y se convirtió en uno de los actores españoles con más proyección. El murciano, que a finales de este año alcanzará la treintena estrenando paternidad ( su primera hija nacerá en noviembre ), no se limitó a las series y comenzó a hacer cine ('¿A quién te llevarías a una isla desierta?') y retomó su carrera teatral con 'Matar cansa'.

Y, cuando sus fans pensaban que no podía tocar más palos, el actor sorprendió con su faceta como escritor y lanzó en 2019 un libro de poesía , 'A propósito de tu boca', que comenzó a escribir cuando todavía iba al colegio y en el que muestra su lado más íntimo y desconocido mientras reflexiona sobre el amor. Actor y escritor: no está nada mal, ¿verdad? Pues Jaime todavía tenía una meta por conquistar: la música, ¡y lo ha hecho!

El murciano es un artista polifacético y, con la llegada del confinamiento debido a la pandemia, se dio cuenta que quería lanzarse a la piscina y sacar sus propias canciones, como declaró en una entrevista a la agencia EFE. "Siempre me ha gustado rapear, desde pequeño lo hacía, pero nunca me lo he tomado en serio hasta ahora", explicó el cantante en noviembre de 2020, cuando anunció que iba a sacar su primer single, 'Corazón'.