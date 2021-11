Jedet, sobre sus adicciones: "He tenido problemas con las drogas, en mi círculo muchísima gente consume"

Ahora, la granadina ha vuelto a trabajar con Javier Calvo y Javier Ambrossi en una nueva serie, 'Cardo', en la que se aborda, entre otros temas, la relación de una joven con las drogas y en la que Los Javis actúan como productores, ya que la ficción ha sido creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda. Sobre el tratamiento que se hace de las drogas en la serie le ha preguntado 'El televisero' a Jedet y ella no ha tenido problema en hablar sobre sus adicciones, que asegura haber dejado atrás .

"Yo he tenido problemas con las drogas, tenía problemas de adicción y al final lo superé, pero en mi círculo muchísima gente se droga" , ha explicado la también influencer, que se ha mostrado igual de sincera en otras ocasiones al hablar sobre su relación con las drogas o con otros asuntos de su intimidad, como cuando le confesó a Amarna Miller en una entrevista con motivo de la presentación de su libro 'Mi último regalo' que estaba "obsesionada con la belleza" .

En esta ocasión, la actriz ha revelado que mucha gente que le rodea consume drogas, pero esta no era la primera vez que hablaba sobre sus adicciones. El pasado mes de junio, Jedet explicó en una entrevista en 'Heraldo' que había tenido "una relación tormentosa con las drogas y los hombres", unos problemas de los que habló en pasado, pero no así de su "obsesión" con la comida, que aseguró que le seguía acarreando quebraderos de cabeza en aquel momento: "Mi asignatura pendiente es la bulimia. Me acompaña desde los 14 años y estoy en terapia desde hace tres. Mi relación con la comida es muy tóxica".