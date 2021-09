Por separado, Jedet y Lola Índigo, nuestra querida Mimi, son algo así como dos diosas en lo suyo , y no paran de sumar éxitos en sus respectivas carreras. Hablar de ‘promesas’ no tendría demasiado sentido. Hace mucho que la una y la otra se han convertido en un referente a nivel musical y artístico para miles de personas.

“ Hay veces que no nos hemos visto en mucho tiempo y siempre ha sido como si nada cuando nos hemos reencontrado. Recuerdo una ocasión en la que no tenía curro y ella siempre me animaba para que hiciera cosas. Es muy trabajadora y disciplinada y yo una cabra loca”.

Como cualquier buena amistad, tanto Lola como Jedet no pierden ocasión de usar el sentido del humor para “picarse” y darse consejos. Jedet cuenta que no soporta que no le conteste las llamadas, y Lola termina por sacar una conclusión. No hay nada que no le guste de su amiga. La admira, la quiere y le aporta siempre algo interesante.