Pero la cantante no desconecta del todo y sigue trabajando para sacar temazos al mercado con los que sus fans puedan bailar todas las noches de este verano. Además, todavía le quedan muchas fechas de su tour 'La niña' , con el que está recorriendo España para presentar las nuevas canciones de su disco homónimo. En redes, la hemos visto promocionar sus conciertos y sus nuevos temas, y siempre lo hace buscando la originalidad.

Sus fans están deseando escuchar 'Chivirika Remix' al completo y así se lo han hecho saber a Mimi en los comentarios de la publicación de Instagram: "La necesito ya entera", "No sabía que necesitaba esta canción hasta que te he visto bailar", "Se viene temazo". Con esta nueva 'colabo' internacional, Lola Índigo sigue creciendo en su carrera y amplía sus horizontes, que es su gran objetivo: poder seguir viviendo de la música y no bajarse nunca de un escenario, como nos confesó en una entrevista.