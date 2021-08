Las vacaciones de Lola Índigo en Baleares: de paseo en tractor con Miquel Montoro y en la piscina con Jedet

Una de las paradas del viaje de Lola Índigo ha sido en Mallorca, donde ha visitado al popular youtuber Miquel Montoro, que le ha enseñado a conducir su tractor . Una experiencia que la andaluza ha disfrutado muchísimo y que parece que no se le da nada mal, a jugar por el vídeo que ha subido a Instagram. La cantante le ha agradecido esa clase de manejo de tractor con un mensaje en catalán, la lengua materna del influencer: "Muchas gracias Miquel, eres el más bonito del mundo". "Tú sí que lo eres, y buena chófer", le ha respondido el mallorquín.

Pero no solo ha tenido tiempo de conocer a un nuevo amigo, sino que también ha podido disfrutar de una de grandes amigas de toda la vida, la actriz Jedet. Juntas han disfrutado de unos días de descanso en un hotel en Ibiza , donde han aprovechado para tomar el sol, darse algún que otro chapuzón en la piscina y degustar sus platos favoritos. También han quedado con otras famosas que se encontraban de vacaciones en la isla, como Dulceida y Anabel Pantoja.

Parece que las cuatro se llevan fenomenal y disfrutaron de una noche de bailes en un conocido club de la isla balear. Quizá se han conocido gracias a las redes sociales, ya que todas ellas acumulan muchos seguidores y lo petan en Instagram, pero no es el caso de la amistad de Mimi Doblas y Jedet, que se remonta a sus años en el instituto, como contó la cantante en dicha red social: "Conocerte en el instituto después de sentir que no encajaba en ninguna parte fue lo mejor que me pasó en mi adolescencia, gracias por seguir en mi vida".