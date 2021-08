"Estoy ensayando para el mío", comentaba Cepeda en Twitter junto al vídeo y mencionando a su compañera en la Academia de 'Operación Triunfo 2017'. "El helicóptero", contestaba Lola Índigo, muerta de risa, haciendo referencia seguramente a un paso de baile que había hecho su amigo con las manos. Pero la cantante no ha sido la única que se ha echado unas risas con el artista y es que sus fans también se han quedado alucinados al ver este bailecito (al igual que cuando mostró sus brazos musculados ).

Pero también ha habido muchos comentarios dirigidos a Lola Índigo, a la que pedían que diese algunas clases de baile a Cepeda para que pudiera crear una coreografía muy chula de 'La Fortuna'. "De paso unas clases intensas", "Lola, mira a ver si le echas una mano con el suyo, que tu de danza vas sobradísima. Le tienes que dar unas clasecitas", comentaban algunos fans. También ha habido muchos que han reconocido que no pueden "dejar de verlo" y una tuitera afirmaba que lo tenía "en bucle y no por como baila". Y es no solo han predominado los emojis de risas y corazones, sino que también hemos visto muchos fueguitos.