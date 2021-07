Luis Cepeda es muy activo en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde es raro el día en el que no interactúe con sus seguidores o en el que no ponga algún mensajito contándole a sus fans cómo le va o qué está haciendo , pero tampoco se queda atrás en Instagram, donde suele subir fotos anunciando o promocionando sus proyectos en la industria musical.

"Virgen Santísima nene", "Padre Nuestro", "¡Ay, madre mía!", "Me muero", "Santo Dios": exclamaban sus fans al ver sus músculos. "Qué bien te sienta el ejercicio", "Ya hacía suficiente calor...", le piropeaban sus seguidores. Y también ha habido muchos que han optado por lanzarle cumplidos en tono humorístico: "Me chocas la mano y me reseteas" o "Me da pena el saco". Otros fans han bromeado con su mascarilla de camuflaje, co