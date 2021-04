Justin Bieber, acusado de apropiación cultural por su nuevo peinado: "Está siendo irrespetuoso"

Justin Bieber la ha liado mucho al subir a Instagram varias fotos de su nuevo peinado y no para bien, ya que le han llovido las críticas y ha sido acusado de apropiación cultural. El look que ha indignado a muchos en las redes han sido las rastas , que fueron popularizadas por los rastafaris en Jamaica y que comenzaron a ponerse de moda en todo el mundo a finales del siglo pasado. De hecho, puede que muchos recordéis a Beth, de 'Operación Triunfo 2', que las lucía en la Academia y que las llevó también cuando se subió al escenario de Eurovisión para representar a España en 2003.

A muchos les ha encantado el look y le han animado a dejarse el pelo de esta manera durante un tiempo porque lo encuentran "muy guapo" e "irresistible". El peinado también ha gustado a rostros muy famosos, como Justin Timberlake o Snoop Dogg; pero no ha recibido los 'likes' de miles de seguidores que opinan que no debería lucir las rastas porque es un acto de apropiación cultural . ¿Cuáles son sus argumentos? En Yasss te contamos qué debate se ha generado en torno al nuevo peinado del canadiense.

El motivo de las críticas

La razón por la que mucha gente ha comenzado a criticar el uso de las rastas por parte de Justin es que se asocia este peinado a la cultura negra y no consideran que sea adecuado "apropiarse" de ese look simplemente porque le guste o por ir a la moda. Los comentarios explicando este punto de vista se han contado por cientos, pero también se han tenido que enfrentar a los que piensan que es "la apropiación cultural es una tontería" .

"Está siendo irrespetuoso con la cultura de otra gente [...] Él sabe que donde llevar el pelo así es apropiación cultural y aun así lo hace, no puedes venir aquí y decirle a la gente como sentirse", alegaba una persona en Twitter en uno de los múltiples debates que se han generado en torno al tema. Otra le contestaba lo siguiente: "No me entra en la cabeza que alguien por hacerse un corte de pelo esté afectando negativamente a otra persona [...] Me parece la estupidez más grande".