Karol G indigna a sus fans por las inexistentes medidas de seguridad en una fiesta de Medellín: "El covid está también ahí de rumba"

Karol G está de vuelta en su Colombia natal después de una larga temporada viviendo en Estados Unidos. Un avión privado la llevó la semana pasada a Medellín, junto a J Balvin y Nicky Jam. Los tres se mostraron entusiasmados por el regreso a casa, ya que aunque Nicky no es colombiano, siente una gran conexión con el país. "Medellín es lo más chimba que hay", declaraba la cantante de 'Tusa' en Twitter.

Parece que la artista no se lo está pasando nada mal en casa junto a sus amigos y que continúa disfrutando de su compañía como hizo hace unas semanas, cuando se hizo viral por unos vídeos que subió a sus historias de Instagram tomando chupitos y cantando a gritos a bordo de un yate. Ahora ha sido pillada en otra fiesta privada pero dentro de una local cerrado de Medellín.

Estas imágenes no han hecho tanta gracia a sus seguidores y han causado una gran indignación en las redes sociales porque en la fiesta no se respetan las medidas de seguridad para frenar la expansión del coronavirus. Ni mascarillas, ni distancia de seguridad, ni gel hidroalcohólico a la vista. Los vídeos han corrido como la pólvora en internet, ya que en la fiesta no solo estaba Karol, sino también otros influencers muy conocidos en Colombia como La Segura, La Liendra, Daniela Arango, Javier Cardona, Marcela Reyes, Mateo Carvajal y su mejor amigo Daiky Gamboa.