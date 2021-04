Críticas constantes

En esa ocasión, la cantante de 'Bichota' recibió hasta cinco premios y estaba eufórica hasta que miró el móvil y la crueldad de algunos haters hicieron que se derrumbara: "Ese día me dio duro [...] Me tenía que cambiar y cuando fui a cambiarme, miré el teléfono después del premio que me había entregado Ivy y me encontré con toda esa mierda, [...] no sabes todo lo que lloré. Ahí pensé a la gente no debería importarle lo que yo peso porque no soy modelo, soy cantante".