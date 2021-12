Más de dos años después de aquello, a Mimi Doblas le han vuelto a preguntar por Don Patricio en la presentación de '100 días con la tata', la película que acaba de estrenar Miguel Ángel Silvestre, su compañero en 'The Dancer'. En declaraciones a Europa Press , como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, la cantante de 'La niña de la escuela' ha comentado que mantiene una "buena relación" con el canario y ha lanzado una reflexión sobre las especulaciones que se hacen de su vida amorosa.

"Hay muy buena relación", ha confesado la andaluza sobre su amistad con el cantante de 'Contando lunares', con el que ha admitido que no le importaría colaborar en otro tema en el futuro: "¿Por qué no? Pero este lo tiene que sacar él, que el otro ya lo saqué yo". "Se rumoreó que estabais juntos", ha comentado entonces el reportero que la estaba entrevistando, a lo que la artista ha contestado: "Bueno, es que a mí me emparejan con todo el mundo".