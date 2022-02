Buda mordió a su dueño en la cara y le ha dejado unas marcas en la frente, encima del ojo derecho, que el artista ha mostrado a sus fans con un vídeo en el que explica qué ocurrió: "La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad . Ya saben, pa' que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado".

Además de advertir a sus seguidores sobre el cuidado que deben tener con sus mascotas, el cantante ha querido dejar claro que su relación con Buda sigue igual y que sigue queriéndolo mucho: "No lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado". También explicó que estos días tendrá que usar maquillaje para tapar la herida y que no se vea en los rodajes en los que participa actualmente.