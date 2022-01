Por ello, no es de extrañar que muchos fans pensaran que dentro de poco su ídolo regresaría a las redes para anunciarles nueva música, otro disco o una gira. Pues no se equivocaron y parece que la espera ha valido la pena: el puertorriqueño ha regresado a Instagram con un vídeo en el que le comunica a sus seguidores que está trabajando en su próximo álbum, que saldrá al mercado en 2022 , y que ya pueden comprar las entradas para la gira que dará este año, llamada 'World's Hottest Tour' y que le llevará por varias ciudades de Estados Unidos y América Latina.

Sus fans se han mostrado muy entusiasmados con las novedades, ya que están deseando escuchar las nuevas canciones del 'conejo malo', y también han expresado su ilusión por la posibilidad de verlo en concierto, aunque ha habido quejas porque, por el momento, parece que el artista no hará parada en Europa. Pero lo que comunica el cantante no ha sido lo único que ha llamado la atención de sus seguidores, que han alucinado al ver que el vídeo donde ofrece esta información está protagonizado por su novia Gabriela Berlingeri y el actor español Mario Casas .

El clip, que solo dura un minuto, comienza con Bad Bunny y su novia, con la que últimamente se ha dejado ver en alguna alfombra roja y en sus conciertos, cenando a la orilla del mar en lo que parece una isla paradisíaca en la que gozan de total privacidad mientras comentan lo bello que es lugar. "Yo espero que no me dejes sola", comenta entonces Gabriela, a lo que el artista responde: "Tengo que trabajar y hacer cosas, pero obvio que no te voy a dejar sola, nunca te voy a dejar sola".