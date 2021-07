Al leer esas críticas, muchas chicas decidieron salir en su defensa en Twitter y pidieron que dejasen de hacerle esos comentarios, además de reivindicar el derecho a que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo , ya que depilarse no es una obligación y cada vez más mujeres se decantan por desterrar la cera o las cuchillas de su baño por diversas razones en las que nadie debería meterse.

Parece que la actriz ha hecho caso omiso a las críticas y ha decidido seguir aportando su granito de arena para normalizar el vello en las axilas y la opción de no depilarse. Así, ha subido varias imágenes a su cuenta de Instagram, tanto a las historias como en una publicación, en las que aparece luciendo pelo en los sobacos y pasándolo muy bien junto a dos de sus compañeros de 'Élite', Carla Díaz y Manu Ríos, con los que ha forjado una gran amistad. Sus seguidores le han dejado muchos comentarios diciéndole que está "muy linda", "Eres una reina" o "Guapísima".

Sobre las críticas, la actriz explicó que le gustaba el debate que había dado comienzo porque permitía que mucha gente se diera cuenta que no depilarse es una opción igual de válida que quitarse el vello: "Me alegro de que esta decisión haya generado un debate y de que la gente exponga su opinión, aunque sea negativa. Creo que es interesante que algunos países en los que no es normal que las mujeres luzcan su vello descubran esta opción".