El youtuber se ha hecho muy famoso gracias a su amor por el campo y sus originales vídeos, pues los niños de su edad no suelen mostrar tanto entusiasmo por la vida rural

En una entrevista ha hablado sobre un momento muy duro de su vida, cuando sufrió acoso escolar, y explica el motivo por el que no perdona a los que se le hicieron pasar tan mal

Es muy raro que alguien que lleva en Twitter varios años no se haya topado alguna vez con un vídeo en el que un adolescente proclama con una gran sonrisa que demuestra una enorme felicidad que tiene "pilotes" (albóndigas) para comer: "Hostia, pilotes, que son de bones, m'encanten!". Esa frase tan sonora y el entusiasmo de ese joven convirtió el vídeo en viral y ahora su protagonista, Miquel Montoro, es un youtuber famoso que lo peta en redes y que ya ha escrito su autobiografía, 'Uep! Mis aventuras en el campo'.

Este mallorquín llamó la atención de muchos por su amor por la vida rural, los tractores y los animales, que se hicieron sus fans por su espontaneidad y su desparpajo a la hora de explicar cómo comer una naranja o cómo sembrar patatas. Su fama fue tal que ya ha sido invitado a La Resistencia en dos ocasiones, siendo de los pocos en repetir y sus vídeos siguen acumulando millones de reproducciones en YouTube.

Sin embargo, Miquel no siempre ha estado en la cresta de la ola ni ha gozado de tanta popularidad y cariño. Durante su etapa escolar lo pasó muy mal porque sufrió bullying por parte de algunos de sus compañeros del colegio. Una experiencia sobre la que el mallorquín se ha pronunciado en su recién publicada autobiografía y en algunas entrevistas, como la que ha concedido ahora a La Voz de Galicia.

Su dura experiencia en clase

En su libro, Miquel se ha sincerado y ha explicado que algunos compañeros de clase se metían con él por su físico y por tener intereses distintos a los mayoritarios: "Se reían de mí y abusaban de mi condición. Yo siempre he sido un chico diferente, no encajo en los cánones [...] Recibí insultos y degradaciones: se reían de mi físico, me ofendían diciéndome que estaba demasiado gordo o se burlaban de mi familia".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miquel Montoro (@montoromiquel)

En declaraciones a La Voz de Galicia, el joven payés ha explicado que no esta dispuesto a perdonar "a ese tipo de gente", aunque ha reconocido que los que le hicieron tanto daño en el pasado, ahora sí que quieren estar a su lado. "Ellos se han querido acercar a mí, eso sí, pero yo les digo que no", ha confesado este youtuber tan querido.

La razón por la que no les perdona

El joven payés ha explicado que ya no siente "dolor" por lo que le hicieron, pero que se niega a perdonarles porque siente que solo se acercan a él por el interés, ya que se ha hecho tan popular que acumula seguidores incondicionales de cualquier punto del país (hay gente que ve también los vídeos que no están en castellano porque les encanta Miquel): "Ahora solo porque soy un poco conocido se quieren acercar... Pues eso a mí no me vale".

Al ser preguntado sobre si cree que su ejemplo puede ayudar a otros, el mallorquín ha confesado que lo que espera es que "la gente que lo sufre se anime a contarlo". También ha contado cómo fue la primera reacción de sus compañeros de clase al ver que estaba haciéndose famoso: "Al principio decían: '¿Y este qué se ha creído?'"; y ha reconocido que le tenían envidia los primeros quince días, pero que luego ya se les pasó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miquel Montoro (@montoromiquel)

La fama y sus consecuencias

Precisamente la fama ha sido otro de los temas que ha tratado Miquel en su entrevista con La Voz de Galicia y ha explicado que no piensa que se le vaya a subir a la cabeza: "He nacido en una familia humilde. Creo que estoy vacunado contra eso". Además, ha confesado que no se siente una estrella ni un fenómeno: "Yo soy yo, el campo es mi vida; y nada más"; y ha contado que para él lo primero son los estudios y que después va YouTube: "Cuestión de prioridades".

La historia de Diego José