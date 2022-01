MJ Rodriguez, primera actriz trans en ganar un Globo de Oro: "Esta puerta se abre para todos"

Los premios se otorgaron, aunque la gala no se retransmitió ni por televisión ni a través de internet, después de que la industria audiovisual estadounidense diera la espalda a la Asociación por su falta de diversidad y algunos escándalos en su financiación. Tampoco había invitados, y la entrega de premios se limitó a una lectura de los galardonados , que se enteraban de si habían ganado o no a través de las cuentas oficiales de los Golden Globes en redes sociales.

Competía contra Uzo Aduba, de 'In Treatment', Jennifer Aniston, de 'The Morning Show', Christine Baranski, de 'The Good Fight', y Elisabeth Moss, de 'El cuento de la criada'. La serie 'Pose' también competía en otras dos categorías, Mejor serie de televisión de drama, que finalmente ganó 'Succession' y Mejor actor principal en una serie de televisión de drama para Billy Porter, que finalmente fue para Jeremy Strong por 'Succession'.