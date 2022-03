Muere la rapera de 22 años Lil Bo Weep tras luchar contra la depresión y la adicción a las drogas

Ella era toda una estrella en internet, en su canal de YouTube tiene más de 127.000 seguidores y sus canciones más escuchadas en esta plataforma son 'Sorry' y 'Untitled' con más de 360.000 reproducciones. Y es que a pesar de su corta edad, llevaba creando canciones desde 2015 a través de SoundCloud, a día de hoy tiene más de 250.000 oyentes mensuales en Spotify, y un total de 12 millones de reproducciones en su tema 'Not Ok But It's Ok', el cual publicó en 2017.