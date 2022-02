Gordofobia en redes: Nathy Peluso, Camila Cabello y otras famosas criticadas por sus cambios de peso

Mariah Carey, Taylor Swift, Lindsay Lohan, Demi Lovato, Rihanna y tantas otras famosas han sido criticadas por sus cambios de peso, en un escarnio digital que no cesa. Si las redes son la vara de medir de nuestros referentes, son muchxs de sus usuarixs la savia tóxica que alimenta estereotipos, prejuicios y una caza de brujas corporal que no parece cesar nunca.

Te hablamos de algunas de las famosas que han sido crucificadas en redes sociales por sus c ambios de peso .

“ Mi peso cambia de un mes para otro . Este tipo de comentarios me llegaron a afectar muchísimo. Es la medicación que tengo que tomar por el resto de mi vida”.

La cantante afirmó que todas estas críticas le hicieron sentirse insegura durante un tiempo, hasta que consiguió que no le importaran lo más mínimo y aceptó por fin su cuerpo. De hecho, en los últimos años ha promovido distintas causas benéficas a través de la plataforma ‘Windermind’, centradas en ayudar a personas con problemas de salud mental y dismorfia corporal.

El hecho de ser una de las grandes promesas de la música estadounidense y una actriz tremendamente valorada, a la que escogen para proyectos tan importantes como ‘Cenicienta’, no ha impedido que Camilla Cabello sea víctima de las redes del escrutinio constante a su cuerpo .

La imagen de la discordia apareció cuando un paparazzi le tomó una fotografía saliendo del agua durante unas vacaciones con su expareja , Shawn Mendes. Una vez más, la turba afiló su veneno y se sucedieron en cascada los mismos apelativos gordofóbicos que suelen utilizarse para cualquiera que no se ajuste al canon corporal.

Ya en 2019, la talla de la actriz fue motivo de debate en redes. Ella no quiso perpetuar los estereotipos, algo que fue muy aplaudido en redes, y dio una contestación que la honra: “Mi cuerpo no está hecho de puñetera roca ni es todo músculo. La parte más triste es que las jóvenes crecen en un mundo retocado y buscan una perfección que no es real […]. La celulitis es normal, la grasa es normal. Las estrías son normales. Es algo hermoso y natural”.