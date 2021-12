Hace justo un año, Paula Gonu sorprendía a sus seguidores confesando que estuvo dos años "obsesionada" con la comida, sintiéndose fatal al mirarse al espejo después de comer algo que no fuera fruta o una ensalada: "He tenido (y estoy segura de que volveré a tener) épocas en las que no me quería nada en absoluto, en lo personal y en lo físico"; a la vez que animaba a sus fans a quererse a ellos mismos y aceptarse tal y como son: "Gústate mucho porque no le vas a gustar a nadie como te vas a gustar a ti mismo".