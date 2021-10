C. Tangana y Nathy Peluso conquistaron a muchos con su primera colaboración, 'Ateo', una bachata que habla de un enamorado que comienza a creer en Dios porque considera que la persona a la que ama era "un milagro" que había tenido que "bajar del cielo"; pero no todo el mundo se enamoró de este tema y, mucho menos de su videoclip, que generó una gran polémica en las redes sociales y en la ciudad de Toledo , pues el vídeo de la canción mostraba a la pareja de artistas bailando una bachata en las instalaciones de la catedral de la capital de Castilla-La Mancha.

Esas imágenes fueron entendidas como una ofensa para algunos fieles, que manifestaron su rechazo a que la catedral albergase cualquier actividad que se alejase del culto a Dios. El revuelo generado fue tal que el Arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chaves, pidió perdón a los fieles y ofició una misa de "purificación" ; y el deán de la catedral, Juan Miguel Ferrer, que fue quien dio permiso a Little Spain (la productora de Tangana) para rodar dentro del templo y defendió en un primer momento la grabación, se vio obligado a dimitir y a presentar sus disculpas públicas a los fieles ofendidos.

Pero las votaciones se paralizaron antes de lo previsto, ya que el Cabildo de la Catedral de Burgos decidió paralizar el concurso y retirar las fotografías de las modelos luciendo los diseños de la web y de las redes sociales, tal y como explicó el presidente del mismo, Vicente Rebollo. "Ante los últimos hechos, se ha decidido la retirada de las fotos para evitar una polémica . Aunque en este caso no tenía nada que ver", fueron las declaraciones que hizo Rebollo y que recoge 'Burgos Conecta' .

Una decisión que ha cabreado enormemente a algunos de los finalistas del concurso, que han expresado su desacuerdo con el Cabildo en Twitter, como es el caso de Franja Llorente y Julia Jing Yuezhong Brel Cachón. "Al llegar a la Escuela de Diseño de Moda de Burgos me comunican que [el concurso] se ha cerrado y las fotos se han eliminado", explicó Brel. Llorente, por su parte, compartió el comunicado que les habían hecho llegar a los seis finalistas para dar visibilidad a los afectados: "Después de que no se nos haya dado otra solución y que no se pueda publicar en redes y siquiera poder tener fotos de nuestros diseños por lo menos escribo esto para darnos visibilidad".