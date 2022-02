Además, con motivo del cumpleaños de Rosalía, comenzaron a compartir fotografías y vídeos juntos en las redes sociales. Ahora, la pareja ya no se esconde y publica abiertamente muchos de sus momentos más románticos en Instagram, también en la cuenta secundaria de la cantante.

Hoy es 14 de febrero, San Valentín, y la pareja no ha querido dejar pasar la ocasión de celebrar su amor a través de las redes sociales. Rosalía ha publicado en su cuenta secundaria los originales regalos que le ha hecho a Rauw por San Valentín y él ha subido un escrito a sus historias de Instagram en el que se abre en canal y declara su amor a la artista catalana.

Rauw ha subido un romántico texto a sus historias de Instagram que ha sorprendido mucho a sus seguidores, ya que el cantante no suele exponer tanto sus sentimientos y vida privada a través de las redes sociales como lo ha hecho en esta ocasión: "Real no saben lo mucho que me hace reír esta mujer", empieza escribiendo el puertorriqueño.