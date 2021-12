Este año hemos descubierto que dos de los cantantes que más lo petan en las listas de éxitos habían decidido iniciar una relación. Sí, hablamos de Rosalía y Rauw Alejandro, que confirmaron su relación con un romántico vídeo en TikTok y varias fotos en Instagram después de meses de rumores de noviazgo. Pero no son los únicos que se han enamorado de alguien con el que comparten profesión y es que ha habido uniones entre actores, como ocurre con Ester Expósito y Nico Furtado o María Pedraza y Álex González. El ex de María, Jaime Lorente, también ha comenzado una nueva relación con Marta Goenaga, responsable de vestuario de 'La casa de papel'.

Unas semanas más tarde, le preguntaron a Furtado en los Premios GQ si estaba saliendo con la madrileña, pero él no quiso responder, alegando que era muy discreto con su vida privada. De hecho, ni siquiera se pronunció públicamente cuando salió a la luz el triángulo amoroso entre su ex la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara . Pero al sorpresa llegó tan solo unos días después, cuando el actor confirmó su relación con la Ester compartiendo en sus historias una romántica fotografía en la que se ve su silueta muy cerca de la actriz , a la que parece que está a punto de besar.

Por esas mismas fechas ella había compartido un post en el que se podía ver que le había acompañado al artista en uno de sus conciertos en Puerto Rico. "Te sigo, Jhay Cortez", fue el título que Mia le dio a su publicación, que se interpretó como un guiño a la frase que suele decir el puertorriqueño en sus canciones: "¿Me sigues o no me sigues todavía?". No obstante, hay algunos fans que piensan que la pareja podría haber comenzado su relación en verano, cuando la ex estrella del porno salió en el videoclip de 'En tu cama' del puertorriqueño.