El madrileño le dio 'me gusta' a algunos comentarios que hablaban de la belleza de Mar y que celebraban su felicidad, además de darle 'like' a uno en el que un seguidor defendía que Dani se hubiera enamorado de nuevo o que hubiera iniciado algo con otra chica debido a los críticas que estaba recibiendo por haber conocido "tan rápido" a otra persona: "Pero, ¿queréis dejar que la gente haga y rehaga su vida como le dé la gana?".

No han sido estos los únicos comentarios a los que Dani ha reaccionado, ya que también le ha contestado a un chico que ha dicho que presentía que no iban a durar: "Siempre hacéis comentarios así a todo el mundo JAJAJAJA". Eso sí, el tiktoker ha comentado que "no" están juntos 100%, en respuesta a otra seguidora. Por su parte, Mar le ha dado 'like' a un comentario que decía lo siguiente: "Dani, cuídala, que no somos amigos y te la quito".