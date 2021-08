El comunicado de ambos, que puedes verlo en el vídeo que encabeza este artículo, comenzaba diciendo que contaban esto a sus fans porque siempre habían sido transparentes con su relación y ofrecía "una explicación" de la ruptura: "Como nuestra relación siempre ha sido pública creo que os merecéis una explicación: Marina/Dani y yo lo hemos dejado. Hay veces que dos personas que se quieren no pueden estar juntas" . También han confirmado que su noviazgo termina, pero no su amistad: "Nos queremos mucho y seguiremos siendo amigos".

"Gracias por cada una de las cosas que me has enseñado y por lo bien que me quieres. Eres una persona tan especial que ojalá todo el mundo pudiese conocerte de verdad porque no se hacen una idea de todo lo bueno que traes contigo y lo inteligente que eres. Conocerte, escucharte y tenerte en mi vida es una bendición. Te voy a cuidar siempre, te amo", escribía Dani junto a la imagen. "Voy a estar para ti siempre ya lo sabes", le respondía Marina.