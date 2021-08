El influencer ha hecho un vídeo en su canal de YouTube en el que responde a varias preguntas y dudas de sus seguidores

Ha revelado en qué punto se encuentra su relación con la también influencer Marina Riverss, con la que lleva saliendo nueve meses

También ha confesado por qué eligió el nombre de Daniel, si le gustaría hacerse más tatuajes o cómo encaja las críticas

Dani Marrero está a tope con su recién estrenado canal de YouTube, donde le hemos podido ver contando cómo supo que era un chico trans y también probando dulces japoneses con unos amigos. Pero también ha querido sincerarse con sus fans sobre varios temas para solventar algunas de sus dudas y que le conozcan un poquito más, por lo que ha hecho un vídeo que todo youtuber que se precie ha grabado alguna vez: uno de preguntas y respuestas.

El popular tiktoker, que se hizo muy conocido el año pasado en esta plataforma en la que ya supera el millón de seguidores, ha abordado varios temas y ha hecho algunas confesiones, como que es géminis, que le gustaría tatuarse por completo el brazo y la pierna izquierdas o que no está dispuesto a hacerse OnlyFans aunque piensa que ganaría mucho dinero por el "morbo" que despierta. También ha hablado de dos de los temas que más le suelen interesar a sus fans: su relación con Marina Riverss y su transición.

Todo bien con Marina Riverss

Hace unos días, Dani subió unas fotografías a sus redes sociales para hacer un sorteo y en ellas aparecía dándole la mano a la también influencer Sara Fructuoso. Muchos entonces pensaron que podría haber roto o estar en crisis con Marina Riverss, pero el tiktoker ya dio a entender que no era así al retuitear un par de tuits en los que se pone de manifiesto que mucha gente defiende la amistad entre hombres y mujeres, pero que luego ve a dos juntos y ya piensa que están saliendo.

Para aclarar todavía más las cosas y no dejar ninguna duda, el influencer ha hablado sobre este tema en su vídeo de YouTube. Ellos nunca han tenido ningún problema en hablar sobre cosas de su relación, como los celos que una vez sintió Marina, y con la misma sinceridad ha respondido ahora Dani: "No he terminado con Marina. Me lo preguntáis un montón. No pasa nada porque esté sin subir algo con ella en una semana o dos, o porque suba algo con otra chica, no significa que lo haya dejado con Marina. Creo que tenéis una mente un poco tóxica en ese sentido".

Ha confirmado con este mensaje que siguen juntos y ha bromeando diciendo que llevan nueve meses, tanto como lo que dura un embarazo: "Llevamos nueve meses, ¡ya hemos hecho un hijo!". También ha dicho lo que más le gusta de su novia: "Lo que más me gusta de Marina es lo culta que es, lo inteligente que es, todo lo que aprendo con ella, la empatía que tiene, el buen corazón que tiene y que es una persona que tiene los pies en el suelo, es una persona madura que sabe por donde tiene que ir en esta vida y que me contagia mucha positividad".

Resuelve dudas sobre su transición

En el primer vídeo que subió a su canal, Dani contaba cómo supo que era un chico trans y animó a sus seguidores a que le preguntasen dudas que les hubieran surgido sobre el tema. Les ha explicado que comenzó su cambio físico con 16 años cuando descubrió en Instagram por casualidad que existían las personas trans. También ha solventado la duda sobre si arrepiente de haber hecho el cambio y su respuesta es un rotundo no "porque toda la vida he sabido lo que era".

Además de comentar que él se ve "guapísimo y un pibonazo", ha contado por qué escogió Daniel como nombre de pila: "Viene principalmente por una canción que se llama 'Comité de olvidados' y porque es un nombre que me gusta mucho". Sobre el hecho de no subir fotos "de antes" también se ha pronunciado y ha explicado que no le hace porque no quiere que que la gente las use para meterse con él o para intentar ridiculizarle o hacerle daño.

También ha explicado que nunca ha sufrido discriminación en el colegio ni en el trabajo: "La verdad es que he tenido muchísima suerte en esto, siempre lo he dicho. Mi entorno se lo tomó como lo que es: algo totalmente normal [...] Mi familia me ha apoyado siempre, mis amigos me han apoyado un montón. La gente que me importaba en ese momento sigue estando en mi vida".

Además de responder dudas sobre la transición, el influencer ha contestado a varias preguntas sobre su orientación sexual y ha confirmado que es bisexual y que su primer lío fue con un chico. En relación a este tema, ha vuelto a resolver a una duda que ya le plantearon hace unas semanas: una chica heterosexual no deja de ser hetero porque le guste un chico trans.

Su situación actual

Dani también ha hablado sobre los comentarios negativos que recibe en las redes sociales y ha explicado que "muchas veces" le hacen daño porque no entienden por qué hay gente que se mete con los demás de manera gratuita: "A mí el odiar por odiar me da rabia […] A mí la gente sin empatía, con poca falta de madurez y sin respeto no me gusta y me da rabia". Este comentario ha venido acompañado por una reflexión sobre la gente que se suicida o que atraviesa momentos muy difíciles por culpa del bullying o de los insultos que reciben en redes.

