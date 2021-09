El popular tiktoker ha explicado que estuvo ingresado en un centro psiquiátrico tras su intento de suicidio a comienzos de septiembre

Lo ha hecho a través de un vídeo de YouTube, donde ha querido contarle a sus seguidores el motivo de su repentina desaparición de las redes sociales

El influencer ha confesado que padece una depresión y ansiedad desde los 11 años y que no es la primera vez que intenta acabar con su vida

Hace un par de semanas, Jorge Cyrus explicaba a través de sus historias de Instagram que el también influencer Dani Marrero iba a estar unos días sin usar sus redes sociales y que, a su regreso, sería él mismo el encargado de contar por qué había estado desaparecido. A su vuelta, el exnovio de Marina Riverss anunció a sus seguidores que les iba a contar el motivo de su ausencia en redes con un vídeo en su canal de YouTube en el que lo explicaría todo.

En este vídeo, titulado 'La salud mental lo primero', Dani ha explicado a sus seguidores por qué ha estado unos días sin subir contenido a las redes sociales y ha dejado muy claro que contaba todo esto "por las personas que se han preocupado" por él y por la gente que "lo está pasando mal": "No va para la gente que va a decir: 'Eso es de cobardes'. Ese tipo de comentarios que son de gente poco empática o que no sufre, o piensa que no sufre, ningún problema de salud mental".

"Espero que el vídeo, si alguien lo está pasando mal, anime a que pidáis ayuda", ha dicho Dani antes de dar paso a un clip en el que se sincera con sus seguidores y les explica que desapareció de las redes porque intentó suicidarse. "Ese sábado [el 4 de septiembre], que fue cuando desaparecí y estuve sin móvil, no es que hubiese tenido covid ni que hubiese desaparecido ni nada por mí mismo, sino que ese sábado me intenté suicidar. Estuve toda la madrugada y todo el día en el hospital", ha explicado el influencer en su canal de YouTube.

Su razón para contarlo

"De ahí me llevaron a un centro psiquiátrico donde conocí a gente maravillosa y me vino muy bien para desconectar, por eso mismo no tuve móvil", ha continuado diciendo Dani, que se ha sincerado también sobre sus sensaciones tras abandonar dicha clínica: "Salir de ahí me daba miedo porque sigo viendo todo un poco más down". El popular tiktoker ha explicado que su razón para contarlo es, por una parte, responder a sus seguidores, que se habían mostrado preocupados por su ausencia e interesados en su salud (pensaron que podría tener coronavirus) y, por otro lado, ayudar a quien pueda estar en una situación similar.

"Me gustaría contar esto para que sepáis por qué he estado desaparecido y para normalizar que, cuando estéis mal, no os esperéis al último momento para pedir ayuda, sino que lo hagáis antes y para que pongáis de vuestra parte también, porque sino no vais a salir de ese pozo nunca", ha contado Daniel, que ha añadido que este ha sido el motivo por el que sus seguidores le han notado "más triste" últimamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Marrero (@danimarreroo)

"Lo estoy contando como otra cosa más que ha pasado en mi vida y pido perdón por los actos que he cometido en este tiempo. Pido perdón a las personas a las que he hecho daño. Las cosas que he hecho mal nunca las he hecho intencionadamente, sabéis que no soy así, que mis valores y mis principios siempre van por encima, pero como a veces estoy un poco desequilibrado y hago las cosas mal, soy partidario siempre de pedir perdón", ha dicho el madrileño.

Padece una depresión y sufre ansiedad

El influencer también ha explicado en el vídeo que lleva muchos años padeciendo una depresión y que sufre ansiedad: "Llevo años, desde los 11 o 12 años, con depresión y ansiedad. Llevo muy mal prácticamente toda mi adolescencia. No es por el tema trans, es conmigo mismo. Realmente, no sabía qué me pasaba, pero según iban pasando los años me notaba más triste y más decaído". Dani ha comentado que ha decidido sincerarse sobre esta tema para mostrar a sus fans porque a veces le notan triste, ojeroso o apagado.

"He tenido parejas a las que, por culpa de mi ansiedad y de mi depresión, he hecho daño", ha explicado el tiktoker, que ha añadido: "Lo que me ha ido pasando es que, con personas con las que he estado, como que las he ido arrastrando hacia mi tristeza y, en los últimos años, he estado como muchísimo más triste y lo único que hacía era salir de fiesta, beber y estar fuera de casa como para intentar evadirme".