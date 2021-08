Hace tan solo una semana, el pasado lunes 9 de agosto, Dani Marrero y Marina Riverss confirmaban a través de una publicación tanto en TikTok como en Instagram que habían roto después de nueve meses juntos , en los que han compartido muchos instantes de su intimidad con sus seguidores. "Hay veces que dos personas que se quieren no pueden estar juntas [...] Nos queremos mucho y seguiremos siendo amigos".

A lo largo de esta semana, los dos han dejado algunos mensajes en redes sobre cómo se encuentran tras la ruptura. Marina confesó en Twitter que estaba "sensible" y Dani ha compartido el emoticono de un corazón roto, un "te echo de menos" y una frase muy triste de la canción 'Flores' de Pepe y Dellafuente: "Hasta las plantas se me han muerto porque tú te has ido". Muchos seguidores le han mandado su apoyo y "mucho ánimo" en estos momentos tan duros.