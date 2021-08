La pareja de influencers ha anunciado su ruptura tras nueve meses de noviazgo y sus fans se han quedado muy sorprendidos, a la vez que tristes

Se conocieron porque ambos lo petaban en TikTok, fue Dani el primero en decir 'te quiero' y Marina la encargada en formular la pregunta mágica: "¿Quieres salir conmigo?"

Ambos han contado muchas cosas de su relación en sus perfiles públicos y con la misma naturalidad han confirmado su ruptura

Dani Marrero y Marina Riverss han anunciado a través de sus redes sociales que han roto después de nueve meses de noviazgo. Sus fans han alucinado al conocer la noticia, porque no se lo esperaban para nada, ya que hasta hace un par de días subían imágenes juntos y la semana pasada se les vio felices pasando unos días de descanso en la playa. "Ya no creo en el amor", comentaban muchos de sus seguidores, que no se terminan de creer lo ocurrido.

Dani y Marina han explicado que siguen queriéndose mucho y que continuarán siendo amigos, pero que "hay veces que dos personas que se quieren no pueden estar juntas" y que por eso han decidido dejar de ser pareja. También han pedido "respeto y comprensión" a sus fans, porque "no está siendo fácil para ninguno" seguir hacia adelante después de la ruptura.

Los influencers han decidido contar esto a sus seguidores porque su relación siempre ha sido pública, como ellos mismos han explicado. Y es que a lo largo de los nueve meses que han estado juntos han creado contenido juntos para TikTok y han contado muchas cosas de su intimidad tanto en sus redes como en el canal de mtmad de Marina, Riverss, que Dani ha visitado más de una vez. ¡Repasamos en Yasss su historia de amor!

¿Cómo se conocieron?

A finales de enero, Marina presentó a Dani como su novio en su canal de mtmad, Riverss, en el que ambos demostraron conocer muy bien al otro, pues acertaron, entre otras preguntas, cuál era el color favorito del otro o cuáles eran sus apodos. En aquel vídeo, en el que confesaron que siempre utilizaban "amor" como apelativo cariñoso, contaron cómo se conocieron y comenzaron a salir.

Dani descubrió a Marina en TikTok, red social en la que ella comenzaba a ser muy conocida, y pensó que era "una chica muy guapa" y decidió seguirla. "Yo le empecé a seguir porque una amiga mía me dijo que había un chico en Twitter que era muy guapo", explicó Marina, que le devolvió así el 'follow' en TikTok y que se lanzó también a seguirle en Instagram. Él no solo le dio al 'follow' en Instagram, sino que también se atrevió a lanzarle "un fichote" en palabras de la influencer.

Ella subió una historia diciendo: "Quiero playa"; y él le contestó: "Y yo a ti, ¿qué le hacemos?". Marina decidió seguirle el juego y le invitó a quedar en su barrio para conocerse: "Lo de la playa es más difícil, lo tuyo no tanto". Aquella primera cita, que tuvo lugar el 22 de octubre de 2020, fue en un bar y estuvo llena de conversaciones sobre "temas muy interesantes". Dani le confesó entonces que le gustaba mucho su personalidad y la charla que estaban teniendo, pues se llevó una grata sorpresa, ya que él tenía la idea preconcebida de que Marina "estaba muy subida y se creía Beyoncé" (ella pensaba que él era "un chulito, un fuck boy").

Después de tomat algo en aquel bar, se fueron a un parque a cenar pizza y allí llegó el primer beso, aunque antes de liarse, Marina le hizo cinco veces la cobra, algo que Dani ya se imaginaba. Acabaron la noche en un mirador desde el que podían apreciar todo Madrid para ver las estrellas. Para el madrileño, fue "la mejor primera cita" de su vida y Marina "todo salió súper guay". El 19 de diciembre, cuando faltaba muy poquito para que se cumpliera un mes de esa primera cita, la tiktoker le pidió salir oficialmente.

Las redes, el escaparate de su amor

Comenzó así una bonita historia de amor que han compartido con sus millones de seguidores en redes. Han hecho tiktoks bailando juntos, vídeos contando sus peores y mejores momentos (uno de ellos fue cuando Dani se lanzó a decir el primer 'te quiero'), han subido fotos de viaje en un resort en México y han explicado hasta cómo conocieron a sus respectivas familias: el tiktoker conoció a los padres de ella cuando les pillaron juntos en su casa en la segunda cita y Marina conoció a la madre de él tan solo una semana después.

Muchos fans se enamoraron de la pareja que hacían por su naturalidad a la hora de hablar sobre su relación. Ambos defendieron públicamente al otro en muchas ocasiones: por ejemplo, Marina siempre salió en defensa de Dani cuando el joven recibía insultos por ser trans. También era habitual que se escribieran palabras muy bonitas a través de las redes y hasta hablaron de boda en uno de los vídeos que hicieron juntos para mtmad. "Si le pido matrimonio ahora, se casa. Dani quiere casarse ahora y yo quiero casarme, pero no ya", comentó Marina, que solía recordarle a su ya exnovio en Instagram que era su "persona favorita" y el amor de su vida.

Sus peores momentos

Pero no todo ha sido de color de rosa en su relación y la ya expareja también se sinceró en mtmad sobre sus momentos más delicados como novios o sobre las cosas que no le gustaban del otro. Marina explicó que Dani quería hacer pública la relación mucho antes que ella, pero que ella "no le dejaba" porque "le daba miedo" la idea de anunciar que estaban juntos sin estar segura de que estaba enamorada y cortar a los pocos días. "Pensaba que era muy puto y porque yo no sabía qué sentía", explicó la influencer.

También contó Dani que siempre hacían los planes que Marina quería, aunque ella no estaba totalmente de acuerdo: "En la relación hay que mirar por las dos personas, pero en esta relación se hace lo que ella quiere". Sobre su peor recuerdo de la relación, el madrileño explicó que para el fue un día que su ya exnovia le hizo esperar una hora y media. La influencer recordaba muchos más, pero se queda con un "chiquitito" ataque de celos que tuvo cuando vio a una amiga suya "acercarse de más" a Dani en una fiesta.

Dani contó que no le gustaba nada que sentir que Marina a veces no le escuchaba y que le cambiase los planes a última hora, pero que, en el otro lado, adoraba que fuera una persona muy paciente, culta y empática. Ella explicó que le encantaba que su pareja le hiciera reír mucho, pero que no soportaba que fuera "tan dramático". Entre las confesiones que la pareja hizo también en mtmad figuran las siguientes: que solían mantener muchas relaciones sexuales, que se gustaron desde el primer momento y que no querían tener una relación abierta.

Los rumores de ruptura

Hace un par de semanas, comenzaron los rumores de ruptura porque Dani subió unas fotos a sus redes sociales junto a otra influencer, Sara Fructuoso, con la que aparecía dándose la mano (eran unas imágenes promocionales para un sorteo). Muchos le preguntaron entonces, como el tiktoker reconoció en su canal de YouTube, si había roto con Marina, pero él explicó que le parecía "tóxico" pensar que alguien lo había dejado con su pareja por subir una foto con otra persona.