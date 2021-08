Las primeras palabras de Dani Marrero y Marina Riverss tras confirmar su ruptura: "Estoy muy sensible"

Marina y Dani anunciaban que habían roto, pero que seguían queriéndose mucho y continuarían siendo amigos , además de pedir "respeto y comprensión" porque la situación "no está siendo fácil para ninguno de los dos". Sus fans no podían creerse lo que estaban leyendo y querían pensar que se trataba todo de "una broma", pero conforme pasaron las horas se dieron cuenta que el comunicado era real y que los influencers habían decidido romper. En el siguiente vídeo puedes leer el comunicado completo:

Fue entonces cuando muchos les mandaron mensajes de ánimo y se multiplicaron los comentarios en los sus fans aseguraban que ya no creían en el amor. "No me lo esperaba", "Se me ha roto algo por dentro", "No me lo puedo creer", "¿Cómo voy a creer en el amor después de esto?", escribían sus seguidores tras comprender que el comunicado iba totalmente en serio. Twitter también se llenó de comentarios acerca de la ruptura y "Riverss" fue tendencia en España durante varias horas.