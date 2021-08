Marina Riverss habla por primera vez de su ruptura con Dani Marrero: "No todo vale"

La influencer Marina Riverss ha contado cómo está y cómo ha vivido su ruptura con Dani Marrero en su canal de mtmad

Conocimos la ruptura de esta pareja de influencers a través de un comunicado que ambos colgaron en sus redes sociales

Marina Riverss reconoce que se ha sentido muy sola tras su ruptura con Dani Marrero

Hace dos semanas conocimos la noticia, a través de las redes sociales, de que dos de los influencers más famosos del momento, habían roto su relación sentimental. Marina Riverss y Daniel Marrero publicaron un comunicado para informar a todos sus seguidores de que ya no estaban juntos.

"Hay veces que dos personas que se quieren no pueden estar juntas", escribieron ambos. Parece que esta ha sido una ruptura amistosa entre dos personas que desprendían mucho amor mientras estuvieron juntos. De hecho, algunos de los seguidores de la pareja escribieron "ya no creo en el amor" cuando saltó la noticia.

Marina Riverss habla tras la ruptura con Daniel Marrero

Marina Riverss tiene un canal en mtmad en el que cuenta algunos aspectos de su vida, hace tags con sus amigos o enseña ropa y trucos de belleza. Y ha decidido que este sería el canal adecuado para sentarse un momento y comentar con sus miles de seguidores (más de un millón solo en Instagram) lo ocurrido en los últimos días. No solo su ruptura con Dani Marrero, también el rumor que se extendió días después sobre supuestas infidelidades.

En un vídeo dedicado en exclusiva a contar cómo se encuentra tras la ruptura con Daniel y cómo le ha afectado el tener que hacerlo público y recibir todo tipo de comentarios, Marina se ha sincerado con sus seguidores de esta manera: "Al principio fue un poco difícil y no tenía muchas ganas de hacer nada. Me he pasado seis o siete días de la cama a la playa para tomar el sol y de vuelta a la cama otra vez. No tenía muchas fuerzas ni muchas ganas de hacer nada. Me costaba ser yo misma, me pesaba todo demasiado".

"Dejarlo con alguien ya es difícil, pero cuando la relación es pública y tienes que dar explicaciones y no sabes cómo lo va a aceptar la gente... me afectó mucho hacerlo público, y me decepcioné mucho con algunas personas", reconoce Rivers, sincerándose también sobre lo sola que se ha sentido en los últimos días.

Daniel también ha usado sus redes sociales para expresar su tristeza. La semana pasada, el influencer se quejaba de que había gente que se metía con él por salir triste en sus redes o escribir tuits en los que se notaba que el joven no lo estaba pasando bien. Por eso, ante las quejas recibidas por su comprensible bajona, él respondió: "el problema es vuestro".

¿La ruptura ha sido provocada por una infidelidad?

Uno de los rumores que ha corrido como la pólvora tras la confirmación de la ruptura de Daniel Marrero y Marina Riverss fue una posible infidelidad. Marina estaba en Italia con un grupo de influencers y durante su viaje se difundieron unas imágenes en las que se veía a varios de ellos besándose entre sí. Una de las chicas del vídeo parecía Marina, y algunas personas vieron esto como la prueba irrefutable de que Rivers le había sido infiel a Dani.

¿Y cuál es la versión de Marina? En su nuevo vídeo en 'Riverss', su canal en mtmad, Marina se ha quejado de que haya gente que se cree antes cualquier rumor antes que su propia explicación. "Hay gente que se dedica a decir mierdas, a difamarme, a sexualizarme", ha explicado, notablemente afectada, "me parece bastante repugnante y asqueroso intentar que así la gente le haga caso, y cuando tú cuentas la realidad no me crean".

"No todo vale", ha dicho Marina. "Es ciberbullying", sentenció. Y es que Marina Riverss defiende que ella ha sido una persona leal que no se ve capaz de traicionar a una persona que quiere.

Acaba de celebrar su cumpleaños

El pasado 22 de agosto Marina Riverss celebró su 19 cumpleaños. Para ella esta iba a ser una fecha muy importante, y quería celebrarla junto a toda la gente que quiere. Pero la ruptura con Daniel Marrero hizo que sus planes, y también sus ganas, no fueran las mismas. "Esto muy sensible con esto y todo me afecta mucho más, me da miedo que las cosas salgan mal", ha dicho en el nuevo vídeo.