El influencer ha subido una foto a Twitter con Laura Cambón en la que le confiesa que le quiere

Muchos han pensado que entre ellos hay un romance, al igual que ocurrió cuando el madrileño subió una foto con la también influencer Sara Fructuoso

El exnovio de Marina Riverss ha explicado que subir fotos con una chica no significa que esté saliendo con ella

A comienzos de agosto, Dani Marrero y Marina Riverss anunciaron su ruptura a través de TikTok e Instagram a sus miles de seguidores. Pidieron respeto y explicaron que seguirían siendo amigos porque se querían muchísimo. La noticia sorprendió a la gran mayoría de sus 'followers', pero otros comentaron que lo imaginaban porque el popular tiktoker había subido a finales de julio varias fotos junto a la también influencer Sara Fructuoso a las redes sociales.

Unos comentarios que ya se había encargado Dani de desmentir semanas antes en un vídeo subido a su canal de YouTube, cuando todavía salía con Marina y le llegaban muchas preguntas acerca de si lo habían dejado porque le habían visto subir fotos con otra chica. "No he terminado con Marina. Me lo preguntáis un montón. No pasa nada porque esté sin subir algo con ella en una semana o dos, o porque suba algo con otra chica, no significa que lo haya dejado con Marina. Creo que tenéis una mente un poco tóxica en ese sentido", explicó el madrileño.

Dani también compartió en su perfil un par de tuits en los que se pone de manifiesto que mucha gente defiende la amistad entre hombres y mujeres, pero que luego ve a dos juntos y ya piensa que están saliendo; dejando claro que no siempre saldrá con las chicas con las que suba fotos a sus redes o a las que dedique algún mensaje cariñoso. Pues ahora la historia se ha vuelto a repetir y han relacionado al influencer con la popular tiktoker Laura Cambón tras subir una foto con ella y decirle que la quiere.

"Ni amigas me dejáis tener"

"¿Desde cuándo estos están juntos? ¿Qué me he perdido?", "Oye, ¿pero tú no eras el que estaba con la Riverss o me estoy equivocando?", "La gente no está soltera ni 30 días", han sido algunos de los comentarios que se han podido leer en Twitter, donde se daba por hecho que Dani Marrero y Laura Cambón habían iniciado una relación sentimental tras la ruptura del influencer con Marina Riverss.

"Harta de enterarme de los romances de este tío sin quererlo", comentó un usuario en Twitter. Quizá harto de este tipo de mensajes o porque quería dejar claro que entre Laura y él no hay una relación amorosa sino de amistad, el influencer escribió el siguiente tuit: "Los romances os los montáis vosotros en la cabeza cada vez que subo algo con una piba. Ni amigas me dejáis tener".

¿Quién es Laura Cambón?

La amiga con la que han relacionado a Dani Marrero es Laura Cambón, una joven gallega (natural de Carballo, A Coruña), que acaba de cumplir 18 años y que ha ganado una gran popularidad en TikTok en los últimos meses. En esta red social ya roza los dos millones y medio de seguidores, suma 405.000 en Instagram y más de 6.000 en Twitter; unas cifras de vértigo que ha conseguido en menos de un año, ya que hasta hace cuatro meses tenía 70.000 'followers' en Instagram y un millón en TikTok.

En su agencia de representación (la misma de Marina Riverss, Lucía Bellido o Claudia García), definen a Laura como "una persona afable, cariñosa, bastante tímida y muy divertida" y explican que le gusta "escuchar música, jugar a vóley, TikTok, pasar tiempo con su familia y amigos, viajar y conocer gente". Además de su éxito como influencer, la joven gallega ha dado el salto a la moda, ya que la fichó Pull & Bear para participar en su última campaña.

Se lleva muy bien con Marina Riverss, con la que acudió a un concierto de Bad Gyal este verano, tras el cual grabaron un vídeo para el canal de mtmad de la madrileña, 'Riverss'. En él, la tiktoker gallega respondió a algunas "preguntas picantes" que los seguidores de Marina le habían enviado. Así, explicó que había tenido tres parejas, que si tuviera que liarse con algún tiktoker de España escogería a Abril Cols y que jamás había sido infiel.