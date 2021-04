Éxito meteórico y ruptura inesperada

En una entrevista para la revista Woman publicada en 2019, Marta explicó que eran mentira los rumores que apuntaban a que se separaron porque no se soportaban y confesó el motivo de la ruptura del dúo: "No pasó nada. Queríamos tomarnos un descanso, habíamos estado juntas todo el día durante seis o siete años. ¿Qué a veces no estábamos de acuerdo en algo? Pues como puede pasarme con mi madre y la quiero más que nada en este mundo. A veces trabajas con alguien y hay cosas en las que estás de acuerdo y otras, en las que no".