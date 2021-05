Rihanna regresa al mundo de la música con un nuevo álbum, según The Sun

Hace cinco años y medio, el 28 de enero de 2016, Rihanna sacaba al mercado 'Anti' , su octavo disco de estudio en el que se incluían temazos como 'Work' o 'Love on the Brain'. El álbum sigue en la prestigiosa lista Billboard 200, por lo que la de Barbados se ha convertido en la primera artista mujer y negra en conseguir este récord, algo que la cantante ha celebrado en sus redes sociales, donde ha dado las gracias a sus fans y a su equipo.

Este fue el último disco que la cantante lanzó al mercado, por desgracia para sus millones de fans en todo el mundo, que no han parado de pedirle a lo largo de este tiempo que sacase música nueva. Después de mucho sufrir, parece que por fin se va a cumplir su deseo y es que, según ha afirmado un representante de la artista a The Sun , Rihanna va a regresar muy pronto al mundo de la música y por todo lo alto, con el estreno de su noveno álbum, del que todavía no se conoce el título .

Ha estado trabajando en secreto

The Sun ha explicado que hasta ahora no había salido a la luz la noticia porque la cantante ha estado trabajando en este nuevo proyecto en secreto, que ya estaría terminado y listo para salir al mercado : "Ha estado trabajando en secreto en su nueva música durante mucho tiempo y finalmente su noveno disco de estudio ya está preparado. Ha hecho esperar mucho a los fans y la pandemia aún lo ha complicado todo un poco más".

¿Un álbum de reggae?

En una entrevista en 2019 para Vogue, revista de la que ha sido portada en varias ocasiones, la cantante explicó que no tenía ninguna intención de retirarse de la música y dio pistas sobre el nuevo disco, del que no quiso dar fecha de lanzamiento: "Me gusta verlo como un álbum inspirado en el reggae [...] No será típico de lo que conoces como reggae. Pero vas a sentir los elementos en todas las canciones". ¿Será finalmente así? ¿O habrá desechado esta idea después de dos años?