Rita Payés, la trombonista de 22 años que ha deslumbrado cantado 'Te venero' en los Premios Goya junto a C. Tangana

Este sábado 12 de febrero, se ha celebrado la gala de los Premios Goya 2022 en el Palau de les Arts de Valencia, una ceremonia trasgresora por no tener presentadores que la guiasen, pero que sí que mantuvo las actuaciones musicales con las que cada año cuenta para añadir algo de ritmo a la que es la gran fiesta del cine español.

En estas actuaciones musicales pudimos escuchar a Jedet, Cristina Castaño y Bebe; que abrieron la gala. También subieron al escenario Joaquín Sabina y Leiva, Luz Casal, y C. Tangana junto a Rita Payés, ambos cantaron por primera vez frente al público (junto a una banda y un octeto de vientos y cuerdas) el tema de Pucho 'Te venero', una canción del artista en solitario (aunque en la gala la cantase con Rita Payés) que quiso presentar en la gala de los Goya.

C. tangana es de sobra conocido para el público español, pero cuando empezó su actuación, la cual abrió Rita Payés cantando, muchas personas se preguntaron quién era ella, una jovencísima artista nacida en 1999 que acaparó todas las miradas.

Rita Payés es una trombonista catalana de 22 años y esta era la primera vez que cantaba con C. Tangana sobre un escenario; no obstante y, a pesar de su corta edad, la carrera musical de Rita es ya muy larga.

Con esta banda, Payés ha participado en festivales de todo el mundo. No obstante, además de formar parte de este quinteto musical, la joven formó con su madre, la guitarrista clásica Elisabeth Roma, un proyecto que "empezó como un regalo de cumpleaños" llamado 'IMAGINA'. Juntas han girado también por Europa y en su disco combinaban diferentes estilos musicales, desde fados, boleros o bossanovas, hasta melodías sefardíes o canciones de origen catalán.

Lo cierto es que Rita no conocía a C. Tangana hasta que, de repente, las reproducciones en Spotify de una de sus canciones se dispararon, sin motivo aparente; pero lo cierto era que el artista madrileño había compartido una playlist de sus influencias para el single 'Comerte Entera', y entre ellas destacaba una canción de Rita junto a su madre: 'Algo contigo'. Fue gracias a esa lista de reproducción que muchas personas que no conocían a la cantante dieron con su música.