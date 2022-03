Rosalía cuenta a Jimmy Fallon su divertida anécdota con Harry Styles: "Pensaba que cuando dejas de usar un número desaparece"

El presentador, ha reconocido desde el primero momento de la entrevista ser un auténtico fan de la cantante catalana, aunque todavía le cueste un poco pronunciar su nombre correctamente, algo que no importa en absoluto a Rosalía, ya que desde que vive en Estados Unidos se han referido a ella de todas las maneras posibles: "Me han llamado Rosalina, Rosalita, Rosalina...".

Además, esto no es algo que haga ahora por ser mundialmente famosa, sino que aseguró que ya lo hacía antes. También ha confesado que nunca responde a los mensajes, o con muy poca frecuencia, y que es por eso que va cambiando de número: "Cuando veo todo eso llego a la conclusión de que ha llegado la hora de cambiar de teléfono y empezar de nuevo". Si no responde a los mensajes, ha asegurado que es porque esto le quitaría mucho tiempo en el estudio y no podría concentrarse tanto como a ella le gusta.

Cuando Rosalía publicó una de sus canciones, Harry Styles le escribió para decirle que le había gustado mucho; sin embargo, ese número ya no pertenecía a la artista catalana y él no lo sabía. La respuesta de la cantante le extrañó: "Lo sé, cariño". Sin embargo, Harry siguió con la conversación y la persona que estaba al otro lado del teléfono móvil le dijo que le quería, a pesar de ello, acto seguido, esta persona le escribió: "Perdona, te estás equivocando, no sé quién eres". Para terminar la conversación, esta persona, que obviamente no sabía que estaba hablando con Harry Styles, le envió un último mensaje: "Este número pertenecía antes a alguien, ahora es mi número, así que no me molestes".