Rosalía habla por primera vez de una de sus obsesiones: "Lo admito"

No sabemos si la cantante borraría alguna publicación antes de hacer su cuenta @holamotomami pública, pero no lo parece, ya que todavía tiene colgadas las primeras dedicatorias de amor que Rauw y ella se intercambiaron o una fotografía en la que aparece tumbada en la cama completamente desnuda.

Pues bien, ha sido precisamente a través de esta cuenta de Instagram como la cantante catalana ha compartido con sus más de 300.000 seguidores cuál es una de sus obsesiones. Además, gracias a las fotografías que ha ido colgando a través de sus perfiles de Instagram y los vídeos de TikTok hemos podido comprobar que efectivamente mantiene el color rojo en el pelo , por lo cual no fue un cambio de look que se hiciera únicamente para grabar el videoclip de 'Chicken Teriyaki', que tantos comentarios (tanto positivos como negativos) ha generado su estreno en las redes sociales.

No obstante, no es por esta imagen que sabemos que su gran obsesión es lavarse los dientes cada vez que come, sino porque ha sido ella misma la que lo ha escrito como pie de foto: "Tengo una obsesión con lavarme los dientes LITERALMENTE CADA VEZ QUE HE COMIDO yloadmito", escribió la cantante en su post, que acumula ya más de 70.000 likes.