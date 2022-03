La cantante ha concedido una entrevista a 'El País Semanal' con motivo del lanzamiento de 'Motomami', su tercer disco

En ella ha hablado acerca del enorme éxito que experimentó tras 'El Mal Querer'

También ha explicado que se sintió muy sola en Estados Unidos tras el estallido de la pandemia, porque estaba muy lejos de su familia

El viernes 18 de marzo sale a la venta el tercer y esperadísimo disco de Rosalía, 'Motomami', que llega más de tres años después del lanzamiento de 'El Mal Querer', el álbum que le llevó a la fama. La catalana se ha volcado en el estreno de su nuevo proyecto, el "más personal" hasta la fecha, según contó a la revista 'Rolling Stone' hace unos meses. Pero llegar hasta este punto no ha sido fácil, pues pasó muchos meses en Estados Unidos, alejada de su familia, para componer las 16 canciones que conforman el álbum.

Así se lo ha contado la artista a Fernando Navarro en una entrevista en 'El País Semanal', en la que se ha sincerado acerca de lo difícil que le resultó vivir los momentos más duros de la pandemia tan lejos de Barcelona, lugar donde viven su familia y amigos. "La pandemia fue muy dura. Estuve casi dos años lejos de mi familia. Estuve lejos del barrio donde crecí. Lejos de mis amigos de siempre. Lejos de todo. Lo hice por apostar por el disco", ha explicado la catalana, a la que el estallido de la pandemia le pilló viviendo en Miami, en la casa de su mánager Rebeca León.

"Me ponía deadlines [metas] y nunca los conseguía. Se alargaba entonces mi vuelta a casa. Había momentos de mucho aislamiento", ha confesado la cantante de 'Saoko' en el suplemento dominical de El País, recordando también que aquellos meses creando 'Motomami' fueron duros por lo lejos que se encontraba de casa, pero también por el ritmo de trabajo que llevaba y la situación que estaba viviendo el mundo, afrontando la primera ola del coronavirus.

"Recuerdo estar en Los Ángeles en un piso del barrio de West Hollywood. Veía el contexto cuando bajaba a la calle y no paraba de decir: 'Guau' [...] Trabajaba 15 o 16 horas diarias, lo pasé realmente mal", ha recordado la artista, que regresó finalmente a España en la primavera de 2021, casi dos años después de haber puesto rumbo a Estados Unidos para trabajar en su tercer disco. Esa experiencia le hizo componer 'G3', una balada que termina con un audio de su abuela, diciéndole en catalán que la familia es lo más importante.

Su reflexión sobre el éxito

'Motomami' todavía no se ha estrenado y la cantante ya ha recibido un aluvión de críticas en las redes sociales, ya que muchos aseguran que "ya no es la de antes" y no ven con buenos ojos que haya apostado por otros géneros musicales como el reguetón para sus nuevos temas, como 'Saoko' o 'Chicken Teriyaki'. En una ronda de preguntas en Instagram, Rosalía ya dio a entender que no iba a hacer caso a esos comentarios y, de hecho, en uno de los tuits diarios que escribe con motivo del lanzamiento de 'Motomami' ha dejado claro que su objetivo es que su música evolucione.

"Una motomami destruye con gusto sus obras anteriores para dar paso a las obras siguientes", escribió la cantante en Twitter, donde se pronunció tras las críticas al adelanto de 'Hentai', sobre las que también ha hablado en la entrevista con 'El País Semanal': "Ostras, ¡compartí solo 15 segundos de canción! ¡No hay contexto! Entiendo que la gente se lleve al pecho algo, pero sería mejor juzgarla cuando haya salido la canción y mejor aún todo el disco".

También ha defendido en esta entrevista su derecho a probar con otros géneros que no sean el flamenco y ha asegurado que el reguetón también es un género muy importante para ella: "Bailaba a Don Omar con mis primas en las ferias de mi pueblo [...] El reguetón forma parte de mi adolescencia. Al final, mi carrera va a ser una carta de amor a los estilos de música que quiero. En el futuro añadiré todo lo que me encuentre. El flamenco es algo importante y mi música le agradece mucho, pero también a otros estilos. En música no hay algo correcto e incorrecto [...] Lo que importa es que la música me refleje a mí".

"El reguetón no pide perdón ni permiso. Por eso me parecía que iba como anillo al dedo para 'Motomami'. Al final, es una música muy directa y cruda, y la gente no está acostumbrada a celebrar mujeres que hablan directo y crudo", ha explicado la cantante. A estas reflexiones se ha sumado la que ha hecho sobre el éxito y la posibilidad de que algún día deje de tener el respaldo de sus fans: "Si el éxito acaba rompiéndome con los años, no pasa nada. Así es la vida y así es el trayecto. La vida y la muerte están muy cerca la una de la otra. Se trata de vivir la vida con honestidad".

El verdadero significado de 'Motomami'

Además de hablar sin tapujos sobre el éxito, la soledad que experimentó en Estados Unidos y las críticas que ha recibido tras estrenar tres temas de 'Motomami', la artista ha explicado el significado que tiene para ella el título del disco, del que ya dio algunos detalles en la revista 'Rolling Stone', donde explicó que hacía referencia a la dualidad que vive en ella, aunando su parte más fuerte y agresiva y su fragilidad.