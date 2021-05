Rubén Castro, chico trans español, da a luz a su primer hije, Luar: "Ha sido lo más difícil y deseado que he vivido"

El joven lo ha anunciado en sus redes sociales junto a una fotografía de su hije Luar y pidiendo disculpas por haber estado ausente durante estos días, ya que estaba disfrutando de este momento tan especial: "Perdonad el silencio, la ausencia y el no contestar a vuestros mensajes, estaba dándole la bienvenida al mundo a esta preciosidad que tengo por hije. Finalmente decidió que el 1 de mayo era buen día para salir", ha escrito Rubén en un post de Instagram.

Rubén es educador infantil y siempre ha soñado con gestar a su hije. Cuando inició su transición siempre fue por delante, a la hora de tomar decisiones, que no quería poner en riesgo su fertilidad. Antes de comenzar con el tratamiento de hormonas decidió congelar sus óvulos sabiendo que algún día querría quedarse embarazado. Pero Rubén ha ido más allá, dejando constancia de todo el proceso de gestación como chico trans en un proyecto audiovisual llamado 'Papá Gestante' , un documental que ya es historia de la visibilidad trans por ser el primero en español que trata este tema.

"Si no hay referentes, no sabes que puedes existir", dijo Rubén cuando fue entrevistado en el programa de Telecinco 'Viva la vida'. Su intención es clara: no solo está viviendo esta experiencia tan importante para él, también lo hace por un colectivo cuyas necesidades son aún desconocidas.