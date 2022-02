Sebastián Yatra habla de la presión que le ha generado el éxito: "Sentía que tenía que buscar resultados"

El cantante de 'Tacones rojos' ha explicado en una entrevista en 'La Vanguardia' cómo ha afrontado la vida en pandemia

Ha reconocido que cuando estalló la crisis sanitaria del coronavirus se encontraba en un mal momento, con "muchos miedos" y sintiéndose "a disgusto"

Ha admitido que ese malestar le venía por "la presión y el agobio" por seguir siendo exitoso en su carrera

Sebastián Yatra está de celebración porque estas últimas semanas ha inaugurado la primera casa que se ha comprado, una mansión espectacular situada en una exclusiva zona de Miami y valorada en más de dos millones de dólares, y ha lanzado al mercado su tercer disco, 'Dharma', en el que se incluyen temas tan populares como 'Tacones rojos' o canciones muy esperadas por los fans como 'Las dudas', su segunda colaboración con Aitana Ocaña tras 'Corazón sin vida'.

Pero no todo ha sido de color de rosa para el artista durante estos dos últimos años, tal y como ha confesado en una entrevista en 'La Vanguardia', en la que ha explicado que no ha pasado por su mejor momento desde que en marzo de 2020 la pandemia originada a finales de 2019 en China golpease con fuerza todo el mundo. "Estos dos últimos años han sido muy difíciles para mí", ha explicado el cantante, que ha reconocido que cuando la crisis sanitaria estalló no se encontraba en un buen momento.

"Cuando arrancó la pandemia vivía una grave crisis interna, me sentía a disgusto, con muchos miedos, y de hecho justo antes había terminado muchas relaciones personales y profesionales", explicaba Yatra, que comunicó a sus fans en mayo de 2020 que su noviazgo con la cantante argentina Tini Stoessel había llegado a su fin tras un año y medio juntos y que la relación profesional con su mánager, Roberto Andrade, también se había terminado.

Reflexiona sobre su crisis interna

El cantante ha explicado que en aquel momento "tenía una rebeldía interna" que considera que ha terminado siendo positiva: "Al final me ha hecho mucho bien, porque me propuse mejorar cada día el mundo dentro de mí, el que no se ve sino el que se siente". Sobre sus sentimientos y la razón por la estaba "a disgusto" también ha profundizado el artista: "[Se debe a] sentir cosas como que el éxito se ha de mantener y que para eso hay que buscar resultados".

"Eso crea una presión y un agobio muy fuertes, y piensas que algún día no va a haber ese éxito, y aparecen la envidia, la comparación y muchos miedos, y al final acabé desconectando de la gente", continuaba reflexionando el colombiano, que admitía también que no le teme al dolor pero sí a la frustración y que cuando le llegan esos pensamientos opta por hacerle caso a su corazón y no toma decisiones primando su carrera sino su felicidad.

"Cuando estás metido en esto es porque te gusta hacer música que sea muy conocida, la vida pública, y es lógico ser competitivo y el mejor en lo que haces pero eso no significa que mi felicidad ha de depender de ser el número uno", comentaba Yatra, añadiendo que su objetivo es componer canciones que acompañen a la gente y con las que pueda mandar un mensaje de amor al mundo.

Su opinión sobre el machismo en el reguetón

En la entrevista con 'La Vanguardia', el cantante de 'Melancólicos anónimos' también ha dado su opinión acerca de las críticas que recibe el reguetón, el género de algunas de sus canciones, por sus letras machistas. "En el reguetón por supuesto que hay muchos músicos que hacen letras machistas y que las siguen haciendo, letras muy grotescas que pasan la raya del respeto a un mismo", reconocía Yatra.