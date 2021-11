¿Cuántas veces has visto un vídeo en TikTok que te parecía superútil, que te enseñaba a hacer algo de una forma completamente diferente, que creías que te iba a cambiar la vida... y dos horas después ni te acordabas de aquello? Cómo cambiar el nórdico, cómo colocar la nevera, cómo reducir las ojeras, ahorrar "sin enterarse"... Por suerte, esto no fue lo que ocurrió con la campaña #SignalforHelp, creada por the Canadian Women's Foundation, cuyo gesto de socorro ha ayudado a una adolescente a ser rescatada por la Policía.