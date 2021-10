La violencia de género entre adolescentes en un tema que debería preocuparnos como sociedad, sin embargo, por tratarse de menores de edad, su situación no se aborda del mismo modo. La ONG Save The Children acaba de presentar su informe 'No es amor' para advertir de las consecuencias que puede tener la violencia de género durante la adolescencia y proponer medidas para erradicarla.

"Yo nunca me sentí una victima de violencia de género, primero porque no sabía realmente lo que era. Yo no empiezo a conocer el término violencia de género hasta que no lo escucho en los medios y veía que eso solo pasa en mujeres adultas, que eran ellas quienes son asesinadas por parejas o exparejas", contaba Alba durante la rueda de prensa, una chica que sufrió violencia de género con 15 años. "Mi relación siempre estuvo marcada por el maltrato psicológico, sobre todo amenazas. Me decía que era por amor, porque él me protegía".