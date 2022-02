El medio estadounidense TMZ, además, se ha hecho con el certificado de nacimiento del pequeño, y asegura que el nombre completo del bebé es Wolf Jacques Webster. En Estados Unidos es tradición elegir un middle name para cada persona, además de su nombre de pila. Sin embargo, luego solo tienen un único apellido. Mientras que en España no tenemos middle name (un "segundo nombre que no se suele usar nunca"), la tradición aquí es que cada persona tenga dos apellidos. El nombre de Jacques es más tradicional y es la versión francesa del nombre hebreo Jacob.