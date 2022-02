Timothy LeDuc hace historia al ser el primer deportista no binario en participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 comienzan el próximo viernes 4 de febrero

Timothy LeDuc se convertirá en la primera persona de género no binario en participar en esta competición

Elle es patinadore artístico profesional y salió, por segunda vez, del armario con 28 años

El próximo viernes cuatro de febrero de 2022 comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno y le patinadore artístique Timothy LeDuc es uno de los deportistas que se desplazará hasta China para participar en esta competición, ya que forma parte del equipo estadounidense.

Timothy LeDuc, que utiliza los pronombres 'they' y 'them' ('elle' en castellano), es abiertamente una persona de género no binario, es decir, no se siente identificado con ninguno de los dos género tradicionales (masculino y femenino), y a sus 31 años va a hacer historia al convertirse en el primer atleta abiertamente no binario en participar en los Juegos Olímpicos de Invierno.

LeDuc competirá junto a su pareja deportiva, la patinadora artística de 26 años Ashley Cain-Gribble, y representarán a Estados Unidos gracias a que deslumbraron en las eliminatorias olímpicas en el Bridgestone Arena en Nashville, Tennessee.

Tras clasificarse para las olimpiadas, LeDuc emitió un comunicado en el que dejaba bien claro lo que espera que signifique para el mundo del deporte su participación en estos juegos: "Mi esperanza es que cuando la gente vea mi historia, no se centre en mí y diga: 'Oh, Timothy es la primera persona no binaria en lograr este nivel de éxito en el deporte'", confesó le atleta. "Mi esperanza es que las personas queer puedan ser abiertas y exitosas en los deportes. Siempre hemos estado aquí, siempre hemos sido parte del deporte. Simplemente no siempre hemos podido decirlo abiertamente".

Dos salidas del armario

Los padres de LeDuc son cristianos evangélicos y, por tanto, para elle decirle a sus padres que era gay fue muy complicado, ya que como ha dicho en más de una entrevista le "hicieron creer que era una abominación". A pesar de ello, con 18 años se atrevió a dar este paso y sus padres le respondieron: "Te amamos, pero tenemos que cambiarte. Tenemos que solucionar este problema".

Intentaron cambiar a Timothy y varios miembros de la Iglesia asistieron de su casa para hacerle un exorcismo para tratar de "expulsar sus demonios", pero, obviamente, no consiguieron su cometido.

Diez años más tarde, tuvo lugar su segunda salida del armario. En 2018, cuando elle tenía 28 años, volvió a mantener una complicada conversación con sus padres y les dijo que se identificaba como persona de género no binario y que utilizaría los pronombres 'they' y 'them' ('elle'). Sin embargo, no fue hasta 2021 que hizo pública su verdadera identidad de género.

Para esta segunda salida del armario sus padres estaban ya más preparados y se lo tomaron mucho mejor que la primera vez.

Historia al ganar un oro

LeDuc ya ha hecho historia al convertirse en 2019 en el primer atleta abiertamente gay en ganar el oro en un evento de parejas de patinaje artístico de Estados Unidos, según un comunicado de prensa del Comité Olímpico y Paralímpico de EE. UU. (USOPC).

