El portavoz del Departamento, Ned Price, ha confirmado en un comunicado no solo la emisión de un primer pasaporte con la posibilidad de señalar la 'x', sino que también ha asegurado que se espera que a principios de 2022 la opción ya esté plenamente disponible, es decir, que no haya que seleccionar una 'x', sino que se pueda elegir entre las opciones de no binario , intersexual y género fluido.

Según esta agencia, Zzyym rechazó hace seis años su pasaporte porque no se identificaba como hombre ni como mujer, es una persona intersexual: "Casi me eché a llorar cuando abrí el sobre, saqué mi nuevo pasaporte y vi la 'x' estampada audazmente debajo de 'sexo'", dijo Zzyym.

"Me ha costado seis años, pero tener un pasaporte correcto, uno que no me obligue a identificarme como hombre o mujer, que reconozca que no soy ninguno de los dos, es liberador", por fin, Zzyym tiene un pasaporte con el que se siente identificado.