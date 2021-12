Tom Holland explica por qué se plantea retirarse temporalmente del cine

El británico ha explicado que le gustaría "probar otras cosas" lejos del mundo de la actuación

Lleva desde los 11 años trabajando como actor y no sabe si es lo que quiere hacer siempre, ha revelado en una entrevista con 'Sky News'

En una charla con 'People' ha explicado que le gustaría formar su propia familia y ser padre

Se acaba de estrenar 'Spider-Man: No Way Home', la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) protagonizada por Tom Holland y Zendaya que los fans de los superhéroes estaban deseando ver. Pero muchos ya se preguntan si en la próxima cinta del hombre araña podrán ver de nuevo a su protagonista actual, el actor británico de 25 años Tom Holland, que comenzó a dar vida a Spider-Man en 2016, hace cinco años, en 'Captain America: Civil War'.

Pues los seguidores de Marvel tendrán que esperar para saber la respuesta, porque Holland no tiene claro si quiere seguir dando vida a Spider-Man, aunque reconoce que le ha encantado metrse en la piel de este superhéroe. "Me encantó cada minuto. Estoy muy agradecido con Marvel y Sony por darnos la oportunidad, mantenernos y permitir que nuestros personajes progresen. Ha sido increíble. Y es por eso que para mí, no quiero despedirme de Spider-Man, pero siento que podríamos estar listos para despedirnos de Spider-Man", ha explicado el actor a 'People'.

"Me encantaría ver un futuro de Spider-Man que sea más diverso, tal vez tengas una Spider-Gwen o una Spider-Woman. Hemos tenido tres Spider-Mans seguidos; todos hemos sido iguales. Sería bueno ver algo diferente", ha comentado el joven. Pero estas no son las únicas dudas que tiene el londinense y es que, en declaraciones a 'Sky News', Holland ha revelado que no está seguro de querer continuar con su carrera en el mundo de la actuación: "Ni siquiera sé si quiero ser actor. Empecé a actuar cuando tenía once años y no he hecho nada más, así que me gustaría ir y hacer otras cosas".

Se replantea su futuro profesional

"Sinceramente, estoy como... teniendo una crisis de la mediana edad a los 25... Estoy teniendo una crisis anterior a la mediana edad", dijo el británico acerca de sus dudas sobre seguir siendo actor. Holland comenzó su carrera a los once años, por lo que lleva desarrollando la misma profesión durante los últimos catorce años, coincidiendo con parte de su infancia y toda su adolescencia. A los once, debutó en el teatro dando vida al personaje principal del musical 'Billy Elliot' y, su siguiente papel, ya en el cine a los 16 años en 'Lo imposible' le llevó a la fama a nivel internacional.

Pero han sido estos últimos años, en los que ha estado trabajando en varias películas de Marvel, los más ajetreados de su carrera y el actor siente que necesita un respiro para saber qué quiere hacer en el terreno profesional y centrarse en su vida personal, tal y como ha revelado en la mencionada entrevista con 'People': "He pasado los últimos seis años muy concentrado en mi carrera. Quiero tomarme un descanso y concentrarme en formar una familia y descubrir qué quiero hacer fuera de este mundo".

Quiere ser padre y formar una familia

Holland acaba de confirmar su noviazgo con Zendaya, su compañera de reparto en las películas de Spider-Man, tras meses de rumores que se iniciaron cuando los paparazzi les pillaron dándose un beso en un coche a las puertas de la casa de la madre de la actriz, a la que habían ido a visitar. Ninguno de los dos ha hablado mucho acerca de su relación, pero ahora el británico ha asegurado que a él le encantaría ser padre pronto en declaraciones a 'People'.